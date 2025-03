Sport.periodicodaily.com - Club Brugge-Aston Villa: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Giunti fino a questo punto, i belgi vogliono continuare a stupire anche contro un avversario di prestigio come gli inglesi.si giocherà martedì 4 marzo 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Jan Brejdelstadion.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI belgi sono reduci dal doppio trionfo nei playoff contro l’Atalanta che li ha resi la rivelazione del torneo continentale. La squadra di Hayen, attualmente seconda in campionato a distanza abissale dal Genk, hanno trovato nella Champions il terreno dove esprimersi al meglio, malgrado il ventiquattresimo posto ed ultimo utile per superare la fase a gironi, con tre vittorie, due pareggi e due sconfitteStesso discorso anche per gli inglesi, deludenti in Premier League ma a loro agio in Champions come dimostra l’ottavo posto ottenuto nella fase a gironi, con cinque vittorie, due pareggi ed una sconfitta, evitando la mannaia dei playoff.