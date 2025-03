Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 21-27 febbraio: al primo posto c’è “Balorda Nostalgia” di Olly

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lariferita alla settimana dal 21 al 27, ha un’impronta marcatamente sanremese con, Coma Cose ed Achille Lauro ai vertici della chart elaborata da Earone.Scende dalla dalla #9 alla #10 Elodie con Dimenticarsi Alle 7: il brano scritto da Davide Petrella, Davide Simonetta e la stessa interprete, racconta il viaggio di una storia d’amore importante ma travagliata, nonché il momento preciso in cui il dolore per la fine di questa relazione svanisce, portando la protagonista alla consapevolezza della crudeltà dell’amore. Il titolo stesso, “Dimenticarsi alle 7“, fa riferimento a un orario specifico della mattina, simbolo di un momento dopo una notte fuori, in cui si cerca di dimenticare qualcuno e lasciarsi alle spalle il passato, nonostante la difficoltà di abbandonare certe emozioni.