Oasport.it - Classifica Mondiale Moto3 2025: Josè Antonio Rueda in testa, 4° Stefano Nepa. Cinque italiani in top-10

Archiviato il primo appuntamento deldi. In Thailandia, sul circuito di Buriram, è arrivato il successo dello spagnolo(KTM), confermando quanto si era notato nei test. L’iberico si è imposto per dispersione davanti a connazionali Alvaro Carpe (KTM), rookie della categoria, e Adrian Fernandez, primo della truppa Honda.In casa Italia i piloti nella top-10 sono ben. Il primo della fila (quarto), da questo punto di vista è. Il pilota della Honda SIC58 Squadra Corse ha sfiorato il suo primo podio in carriera nella prova thailandese, distinguendosi comunque per pulizia di guida nel corso di una gara in cui i colpi proibiti non sono mancati.A seguire troviamo Matteo Bertelle (KTM) in quinta piazza, immediatamente davanti a Dennis Foggia (KTM), di ritorno nella minima cilindrata dopo la poco fruttuosa esperienza in Moto2.