Classifica Mondiale Moto2 2025 | risultati punti graduatoria

Andato in archivio il primo appuntamento deldiin Thailandia. A Buriram è stato lo spagnolo Manuel Gonzalez a trionfare. L’iberico è stato protagonista di una gara molto convincente, precedendo l’altro iberico Aron Canet e l’australiano Senna Agius. Quest’ultimo è stato protagonista di un episodio controverso nel corso del round thailandese.Agius, infatti, ha provocato un incidente con Celestino Vietti, vittima incolpevole nel caso specifico. Un’entrata fin troppo ottimistica dell’aussie all’ingresso di curva-10, a undici tornate dalla conclusione, ha portato al contatto tra i due e alla caduta di Vietti, che così ha dovuto incassare il primo zero della stagione nella media cilindrata.Ingenerale, per questa ragione, c’è solo Tony Arbolino in casa Italia condopo la prima tappa del campionato.