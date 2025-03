Liberoquotidiano.it - Clamoroso Antonio Scurati: la "novità", come torna a far cassa col Duce

in libreria. L'8 aprile esce per Bompiani il sesto volume in sette anni disu Mussolini, il quinto biografico. “M. La fine e il principio”, e già il titolo non nasconde la minaccia che ne seguiranno altri. L'arco storico comprende i 600 giorni del fu, dall'8 settembre 1943, la data dell'armistizio, alla morte per mano dei partigiani, il 28 aprile 1945. Dovrebbe essere l'opera conclusiva, dopo le precedenti “M. Il figlio del secolo”, che racconta l'ascesa al potere di Benito, “M. L'uomo della provvidenza”, sui primi anni del regime, “M. Gli ultimi giorni dell'Europa”, fotografia della deriva che porta alla decisione irrevocabile, l'entrata in guerra dell'Italia, ed “M. L'ora del destino”, dal conflitto alla caduta del fascismo. Di M. però non si butta via niente, il personaggio è una miniera d'oro per chi se ne occupa epare essersi affezionato indissolubilmente al protagonista dei suoi romanzi, o agli introiti che da essi derivano, un po'Agatha Christie con il suo Hercule Poirot.