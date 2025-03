Anteprima24.it - Cives 2.0, conclusa la prima fase. Barbieri: “Esperienza preziosa, ora training camp nelle scuole”

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è, con l’evento finale presso la suggestiva Sala del Vasari nel Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli, ladel progetto2.0, promosso dalla Regioneania e attuato da Anciania. Il master per amministratori under 35, cui si accedeva tramite una serrata soluzione, si è articolato in una serie di lezioni e incontri finalizzati ad accrescere le competenze e le skills dei partecipanti.Per il Comune di Benevento ha preso parte a2.0 il consigliere comunale e delegato del sindaco Clemente Mastella alle Politiche giovanili e alla Protezione civile, Italo: “E’ stato un percorso entusiasmante che si è chiuso ieri a Napoli con la lectio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Oltre l’che maturiamo sulo, abbiamo avuto la possibilità di incrementare conoscenze utili sulla pubblica amministrazione e sui processi di governance.