Laspunta.it - Cisterna: 320 mila euro per il recupero e restauro della chiesa del civico cimitero

Sono stati aggiudicati definitivamente i lavori per ile ildelcomunale. Si tratta di un intervento al quale l’amministrazione comunale tiene particolarmente il cui progetto esecutivo è stato approvato il 9 dicembre scorso.L’obiettivo è quello di recuperare l’immagine originaria del complesso architettonico delcomunale – in particolare la parte vecchia dell’ipogeo – attraverso ildegli elementi deteriorati, il ripristino dei colori originari rilevabili in alcune parti degli edifici storici e l’eliminazione delle superfetazioni moderne al fine di promuovere ile l’efficientamento del patrimonio esistente. Nell’ambito di tale progetto uno spazio particolare viene riservato sia allacimiteriale che all’ingresso monumentale e ai locali annessi.