Ecodibergamo.it - Circonvallazione, è pronto il sottopasso a Bergamo

Leggi su Ecodibergamo.it

IL CANTIERE DELLA T2. Il nuovo tratto di strada sarà aperto entro marzo, mancano le ultime verifiche tecniche. La carreggiata è larga 12,5 metri, a una sola corsia per senso di marcia. In primavera i lavori in via Corridoni.