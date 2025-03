Ilrestodelcarlino.it - Ciofi causa il rigore, poi si fa perdonare. Mangraviti essenziale

Klinsmann 7,5. La vittoria passa ancora dalle sue mani. Vola come un gatto e neutralizza ildi Cerri, una prodezza che cambia la storia della partita. Nel primo tempo reattivo sulla spizzata sempre di Cerri, può solo guardare, invece, la rasoiata di Verde che finisce sul palo.6,5. In avvio incespica sul più bello e grazia Christensen, poi salva su un’incursione di Corazza che poteva fare molto male. Si aggrappa a Ferrari eil, si rifà con un paio di recuperi che infiammano la platea bianconera. Prestia 7,5. Bagna il premio per le cento presenze in bianconero con una rete tanto bella quanto preziosa. Vince il corpo a corpo durato novanta minuti con Cerri, uno che a chili e centimetri ha pochi rivali in B.7. Asciutto,ed efficace, ci mette anche un paio di lanci vellutati, partita perfetta.