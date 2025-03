Romadailynews.it - Cina: Xinjiang adotta regolamentazione storica per proteggere il deserto del Gobi

Leggi su Romadailynews.it

Le autorita’ della regione autonoma delloUygur, nel nord-ovest della, hanno introdotto un nuovo quadro giuridico per tutelare il, una parte vitale dell’ecosistema desertico. La citta’ di Hami ha promulgato ieri il primo regolamento locale dellovolto aildel, segnando un passo importante negli sforzi piu’ ampi della regione per combattere la desertificazione attraverso misure legali. Il nuovo regolamento richiede che i governi di citta’ e contea di Hami sviluppino un piano ecologico comprensivo con obiettivi chiari di conservazione e restauro. Inoltre, stabilisce che le attivita’ di costruzione, turismo e commercio all’interno delsiano in linea con queste linee guida per prevenire il degrado ambientale, ha dichiarato Li Qiang, vice capo del comitato permanente dell’assemblea del popolo di Hami.