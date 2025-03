Ciclismo Kuurne-Bruxelles-Kuurne | prima vittoria del 2025 per Philipsen Milan 6

Leggi su Sportface.it

Jasperconquista lastagionale. Il velocista belga si prende il primo successo deldominando la volata conclusiva della. Battuto Olav Koojj (Visma/Lease a Bike) di poche pedalate. Jonathannon è riuscito a brillare. L'azzurro si è mal posizionato nella preparazione alla volata, trovandosi di fatto nel lato meno coperto dal vento, e ha perso il treno per le prime piazze concludendo in sesta posizione. Terzo Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech). Indietro Tim Merlier. Il campione europeo è addirittura rimasto fuori dalla top-10.La corsaSin dal via, il gruppo non concede molto spazio ai vari tentativi di attacco che si sviluppano nei primi chilometri.