Ciclismo, gran numero del ligure Mengarelli nel Gp Giuliano Baronti

Lamporecchio, 2 marzo 2025 –dee splendido successo per distacco deldi Savona Matteonella terza edizione delPremio. In maglia Team F.lli Giorgi, il diciassettenne vincitore ha staccato i sette compagni di fuga nel tratto più duro e impegnativo della salita del San Baronto dal versante di Lamporecchio, ed ha vinto ilpremio della montagna con 8 secondi di vantaggio su di un quartetto rimasto ad inseguire. In discesa ha volato con lucidità, aumentando a 14 secondi il suo vantaggio che infine ha difeso nei tre chilometri pianeggianti prima di approdare da trionfatore sul rettilineo di via Amendola a Cerbaia di Lamporecchio di fronte allo stabilimento Neri Sottoli. “Non pensavo di farcela – ha detto– ho provato a forzare in salita e quando sono rimasto solo ho detto provo ad insistere.