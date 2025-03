Lanazione.it - Cibo in scatola. Come consumarlo

Abramo Lincoln vinse la guerra di secessione contro i sudisti soprattutto grazie alla tecnologia che gli stati del nord possedevano. In primis una immensa rete ferroviaria che permetteva un rapido spostamento delle truppe, poi il telegrafo che il sud non possedeva e poi una magica invenzione: l’apriscatole, prezioso utensile che ha davvero una storia curiosa. Nel 1812 fu creata dal biologo Appert la prima scatoletta di carne, una invenzione utilissima che permetteva di stoccare grandi quantità di, ma con un unico problema: nessuno aveva inventato l’apriscatole. Per cui i soldati dovevano aprirle con la baionetta. Finalmente nel 1859, allo scoppio della guerra fratricida, un salumiere di New York tal Ezra Warmer inventò l’apriscatole che permetteva di aprire le scatolette senza il timore di ferirsi.