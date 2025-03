Metropolitanmagazine.it - Christian, chi è figlio di Dalila Di Lazzaro e come è morto: “Oggi parlo alla sua foto”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Di, all’epoca conosciuta con lo pseudonimo diDi Lamar, rimase incinta giovanissima del suo primo e unico, diventando di fatto mamma già a 16 anni, nel 1969: quel bambino infatti era nato dbreve storia d’amore avuto dmadre con Franco Cocetta, il ‘fidanzatino’ di quei tempi assieme al quale era scappata assieme all’età di 15 anni anche perché per lei era oramai impossibile rimanere, con unin grembo, in quella casa dove veniva picchiata e che fu teatro anche di una violenza quando era ancora bambina.Nel 1992, anno in cui il ragazzo muore tragicamente, all’età a soli 22 anni, in un incidente stradale sulla Via Cassia, a Roma: “era del 1969,sarei nonna, chissà.” aveva ricordato qualche tempo fa rievocando l’incidente della sera del 19 maggio quando fu travolto da un’auto mentre rincasava: “Lui studiava, voleva diventare un dentista, sarebbe dovuto andare negli USA per perfezionarsi.