Chido Obi-Martin ha goduto di tre grandi possibilità contro il Fulham

Sito inglese:Rasmus Hojlund aveva un altro gioco da dimenticare per Man United (foto di Justin Setterfield/Getty Images)Rasmus Hojlund ha nuovamente tagliato una figura frustrata durante lo sdella FA Cup del Manchester United conall’Old Trafford.Le lotte dell’attaccante danese in questa stagione sono state ben documentate, prima sotto Erik Ten Hag e ora Ruben Amorim. Con solo sette gol in 34 presenze, il suo ritorno è stato deludente, specialmente in Premier League, dove ha gestito solo due gol in 22 partite.Cinque dei suoi obiettivi sono arrivati ??in Europa League, offrendo poca consolazione mentre i Red Devils continuano a vacillare a livello nazionale, solo questa volta nella Coppa d’Inghilterra in cui hanno eliminato la competizione daper sanzioni dopo un pareggio per 1-1.