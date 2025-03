Biccy.it - Chiara Pompei rompe il silenzio: “Vi dirò tutta la verità, non ho nulla da nascondere”

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la decisione didi lasciare il trono di Uomini e Donne dopo essere stata accompagnata alla porta da Maria De Filippi che aveva scoperto che lei, segretamente, si vedeva al di fuori delle telecamere con un ragazzo.Di recente, l’ex tronista è tornata a farsi sentire sui social, annunciando attraverso alcune storie su Instagram l’intenzione di raccontarela. Nel video – che potete vedere qua sotto –ha detto di voler raccontare la sua versione dei fatti perché non sopporta l’idea di essere fraintesa. Ha anche confessato di essere dispiaciuta per non aver avuto modo di farsi conoscere davvero, ammettendo di non sentirsi a suo agio nel mondo della televisione. Prima di concludere il suo video, ha promesso che avrebbe spiegato tutto nel dettaglio.