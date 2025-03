Quotidiano.net - Chi sono i presentatori della notte degli Oscar 2025, c’è anche un’italiana

Roma, 2 marzo– Lasta arrivando e, come sempre, il fermento attorno all’evento culmine di quella che gli americani definiscono come ‘awards season’ è tantissimo. Dopo due edizioni che hanno visto Jimmy Kimmel fare da padrone di casa sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, quest’anno ci sarà una piccola rivoluzione. Ecco chi condurrà la serata. epa05671450 American television host Conan O'Brien speaks on stage during the 2016 Nobel Peace Prize Concert at Telenor Arena in Oslo, Norway, December 11, 2016. Colombian President Juan Manuel Santos was awarded this year's Nobel Peace Prize for his efforts to bring Colombia's more than 50-year-long civil war to an end. The Nobel Peace Prize Concert is held annually to honour the Nobel Peace Prize laureate. EPA/JON OLAV NORWAY OUT Il conduttore principale Per ilsarà Conan O’Brien il padrone di casa.