Superguidatv.it - Chi ha vinto Ora o mai più 2025? Il vincitore è Pierdavide Carone. Classifica finale 1 marzo

È andata in onda ieri sera, sabato 1, su Rai1 ladella nuova edizione del programma tv dal titolo ‘Ora o mai più’, il talent show musicale condotto in questa edizione da Marco Liorni. Ma cosa è successo durante la puntata? Scopriamo insieme chi ha“Ora o mai piùe ladel programma.Chi haOra o mai più? IlDurante la puntatadi Ora o mai più andata in onda sabato 1, i concorrenti in gara accompagnati dai loro coach si sono sfidati a suon di musica. Quella di sabato 1è stata una puntata dove non sono mancate emozioni e che ha visto trionfare.La serataLa serata parte con Pago e Patty Pravo che si esibiscono con Il mio canto libero. Il suo inedito è: Fa che non sia per sempre.