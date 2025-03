Metropolitanmagazine.it - Chi è Saul Nanni, il fidanzato di Deva Cassel: “Rincorrendola al buio mi sono innamorato di lei”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è ildi: l’amore tra i due è scoccato sul set de Il Gattopardo, che vedremo dal 7 marzo su Netflix.Oggi i due attori insieme a Kim Rossi Stuart saranno ospiti di Domenica In, a partire dalle 14 su Raiuno dove presenteranno la serie che sarà a breve lanciata sulla piattaforma streaming.nasce a Bologna nel 1999, consegue il diploma al liceo scientifico ma già da adolescente inizia a muovere i primi passi nel mondo del cinema lavorando nel 2014 con dei piccoli ruoli nelle serie tv e nel film Un Boss In Salotto con Rocco Papaleo, Luca Argentero e Paola Cortellesi. Il successo arriverà con la sitcom per ragazzi Alex & Co., serie TV che andrà in onda su Disney Channel e che lo renderà noto tra il pubblico giovanile europeo. Realizzate due colonnere, altrettante stagioni più una terza per metà e il film Come diventare grandi nonostante i genitori insieme a Matthew Modine, Giovanna Mezzogiorno e Margherita Buy, abbandona il progetto per trascorrere un semestre a Los Angeles all’inizio del 2017.