Chi è Aurelio De Laurentiis? Il genio dietro la SSC Napoli

Quando si parla di, è impossibile non pensare aDe. Un nome che evoca calcio, cinema e una visione fuori dal comune. Imprenditore, produttore cinematografico e presidente del, Deè una figura che ha lasciato un segno profondo in due mondi apparentemente lontani, eppure uniti dalla sua capacità di sognare in grande. Ma chi è davvero quest’uomo? Come ha fatto a portare ildalle ceneri della Serie C ai vertici del calcio italiano, senza dimenticare il suo contributo al cinema?Il presidente della SSCN in campo a Dimaro saluta i tifosi che lo ringraziano per lo Scudetto Lapresse SpazioBiografia diDe: le originiDenasce a Roma il 24 maggio 1949, in una famiglia già immersa nel mondo dello spettacolo.