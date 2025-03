Liberoquotidiano.it - "Chi disse a Silvio Berlusconi che ero comunista": 30 anni dopo, la rivelazione di Enzo Iacchetti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si racconta senza filtri,, ospite de La Confessione, il format condotto da Peter Gomez in onda su Rai 3. Insieme a lui c'era anche Moni Ovadia, scrittore e attore teatrale di lungo corso. Durante l'intervista, il comico originario di Cremona e volto-simbolo di Striscia la Notizia ormai da 30, ha ripercorso momenti inediti della sua storia personale e professionale. Tra le curiosità emerse, anche il suo passato politico giovanile, quando ricoprì il ruolo di consigliere comunale per il Partitoa Maccagno. Già, una Mediaset. Non a caso, uno degli aneddoti più curiosi ricordati darisale a una cena natalizia, quando- che ancora non era "sceso in campo" - si avvicinò a lui con un gesto scherzoso, infilando le mani nelle tasche della sua giacca e affermando: "Voglio vedere se hai dei bambini, tu seie li mangi, ne avrai qualcuno in tasca".