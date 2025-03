Ilgiornaleditalia.it - Che tempo che fa, gli ospiti di stasera 2 marzo 2025, da Olly a Stefano De Martino: tutte le anticipazioni

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ecco chi accoglierà Fabio Fazio nello studio di Cheche faScopriamo chi sono glidi Cheche fa di, domenica 2. La puntata andrà in onda a partire dalle ore 19.30, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. In studio il conduttore Fabio Fab