Che spalle larghe Damiano David, la migliore Noemi di sempre, un passo indietro per Gigi D'Alessio - Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Il weekend ci regala diversi bei dischi. Da quello che forse è ilin assoluto di, davvero merce pregiata consigliatissima, a quello liberatorio, vagamente punk, di Centomilacarie; da quello raffinato die Shorty a quello cantautorale di Jacopo Èt. Più affollata la sezione singoli:sforna un pezzone che è una vera mina. Siamo rimasti abbagliati dal nuovo brano dei Baustelle, fantascientifico Murubutu, incredibile Anna Castiglia. Valido, ma un passetto, bene En?gma, bene i Gazebo Penguins, una forza Ste. Gravi problemi di scrittura invece per Flaco G e Shiva, innocui comegli Zero Assoluto, ancora decisamente acerbi gli ex X Factor The Foolz, un cataclisma intellettuale Myss Keta. Chicca: Sei l’America quando chiudo gli occhi del collettivo Alessandro Fiore.