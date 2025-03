Che ha fatto in questi anni C’è posta per te Michelle fa crollare il papà e lo rifiuta

Leggi su Caffeinamagazine.it

A C’èper Te ancora un dramma familiare, ma stavolta il finale stupisce. Nello studio di Maria De Filippi arriva Sante, un padre che vuole farsi perdonare dalla figlia. I due non si vedono da ben 8. Alla base della rottura c’è la separazione dalla ex moglie: ogni volta che lui andava a trovarle scoppiavano litigi. Così l’uomo ha deciso di rompere i ponti anche con la figlia.ha sofferto molto per l’abbandono dele lo ha anche insultato sui social. Il confronto tra i due nel programma di Canale 5 è stato anche più duro. Sante ha spiegato di aver sbagliato a lasciare la figlia e nel non averla più cercata dopo le liti con l’ex moglie. La risdi, tuttavia, è stata molto dura.Leggi anche: “È una cosa difficile”. Paulo Dybala a cuore aperto: studio in lacrime per lui e RaffaeleLe parole del: “Se sono andato via di casa senza darti spiegazioni è perché eri piccola.