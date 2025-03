Metropolitanmagazine.it - Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Sam Fender tra i vincitori dei Brit Awards 2025: l’elenco completo

Tra ideispiccaXCX: la cantautriceannica ha trionfato nelle categorie Album Dell’Anno, Canzone Dell’Anno, Artista Dell’Anno ed Artista Dance. “Ero solita dire a me stessa che cose come questa non erano importanti e per me è stato facile farlo perché fino all’anno scorso non ero stata nominata per nulla. Mi sono sempre sentita un’outsider nell’industria musicaleannica, quindi è bello essere riconosciuta per questo album quando in realtà non ho fatto alcun sacrificio”, sono le parole diXCX alla consegna del premio come Miglior Album dell’Anno. La cerimonia tenutasi all’O2 Arena di Londra andata in onda su ITV1 ed ITVX è stata presentata da Jack Whitehall, ritornato alla conduzione dello show dopo quattro anni (l’ultima risaliva al 2021) e per la quinta volta complessiva.