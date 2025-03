Internews24.com - Champions League Inter, esordio a reti bianche per Van Persie! Pareggio anche per il Feyenoord

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper Vanper il, prossimo avversario dei nerazzurriSabato sera di pareggi, non solo per l’, maper il, prossimo avversario dei nerazzurri nell’andata degli ottavi di finale di, in programma mercoledì a Rotterdam. La squadra allenata da Robin vannon è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il NEC Nijmegen, attualmente dodicesimo in classifica. Un risultato deludente che lascia ilal quarto posto in Eredivisie, con un distacco di 13 punti dalla capolista Ajax, che ha però una partita in meno, DOVE VEDERLA IN TV-, andata degli ottavi di finale della, si disputerà mercoledì 5 marzo alle 18:45.