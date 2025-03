Fanpage.it - Cerchio di legno di 4.000 anni simile a Stonehenge emerge in Danimarca: “Scoperta straordinaria”

Leggi su Fanpage.it

Durante gli scavi per la realizzazione di un complesso residenziale ad Aars, in, gli archeologi si sono imbattuti in uno straordinariodirisalente a 4.000fa. Secondo gli esperti è strettamente collegato a