Ilrestodelcarlino.it - Centrodestra, prove di unità: pressing su Fdi e Lega

Ilfatica a oggi a trovare la quadra anche per i simboli, se correre con o senza alle amministrative. Stamattina sarebbe in programma un summit tra tutte le forze diosimane (Udc,, FdI e FI) assieme a Rinasci Osimo, (senza gli antonelliani con Base popolare) e le Liste civiche latiniane (con cui le liste di Sandro Antonelli non vogliono l’unione, ribadita in più sedi). Un’occasione per cercare di eliminare i dubbi soprattutto in casaed Fdi locali e arrivare a quell’delche sarebbe l’unico modo per contrastare il centrosinistra. Francesco Sallustio, candidato per Rinasci Osimo, dice: "La mia candidatura a sindaco non nasce per essere il federatore del, ma dalla volontà di Rinasci Osimo di dare spazio a volti nuovi e competenti della politica che troppo spesso in questo sistema non hanno mai avuto modo di emergere.