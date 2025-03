Ilrestodelcarlino.it - Cento carnevale d'Europa 2025: le sfilate, i colori e la magia della terza domenica di festeggiamenti

, 2 marzo- Ild’firmato Manservisi prosegue nel suo successo alladi sfilata, baciata ancora dal sole, accendendosi die suoni avvolgendo la città nel leggendario abbraccio di quellae meraviglia che da 40 anni con la Manservisi Eventi e la bravura dei carristi, mostra in piazza migliaia di occhi rapiti dalla bellezza e dall’arte in movimento dei carri. Un enorme palcoscenico che si snoda nel cuorecittà che ancora una volta ha accolto pubblico da ogni angolo d'Italia e da terre lontane come Inghilterra e Israele, tutti uniti dalladi una festa che trascende confini e culture. Ad aprire la sfilata deld', l’esplosione di energia arabeggiante del gruppo in maschera a piedi “I Figli delle Stelle" che hanno trasportato il pubblico nel mondo incantato di Aladino con danze accattivanti che non permettevano di tenere i piedi fermi.