Cem, lotta social ai furbetti dei rifiuti: le migliori foto-denuncia premiate con una bicicletta

Cavenago (Monza Brianza) – Questa volta il concorso è contro l’abbandono di: chi consegnerà l’immagine per tentare di salire sul podio, dovrà offrire il proprio sguardo sul problema. Torna #ScattaSostenibile, il contestgrafico suidi Cem, il gestore del servizio di raccolta e smaltimento, in palio tre biciclette. Bisognerà lavorare “sulle buone pratiche per combattere l’inciviltà”, tre i temi ammessi alla gara: discariche a cielo aperto, mozziconi e ‘ricordini’ di Fido. “Ledovranno lanciare messaggi di sensibilizzazione ed evidenziare la criticità del problema e convincere che l’ambiente comune è la casa di tutti e va preservato con cura”, spiega l’azienda pubblica. Le opere potranno essere postate sul proprio canale Instagram o inviate via mail alla società entro il 14 aprile seguendo le regole del concorso.