Liberoquotidiano.it - C'è posta per te, Pina (vedova a soli 36 anni) sconvolta da Gigi D'Alessio: Italia in lacrime

È ancora sabato sera. Ed è ancora C'èper te, il programma "a tutte" condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La puntata in questione è quella di sabato 1 marzo. E la serata si apre con l'ingresso del primo ospite speciale,D', chiamato in studio da quattro fratelli – Giuseppe, Maria, Pietro ed Emanuele – per fare una sorpresa alla loro mamma,. La donna, rimasta36, ha cresciuto i figli con grande forza e determinazione dopo la scomparsa del marito, venuto a mancare a 41a causa di una malattia. L'emozione è palpabile, e il cantautore napoletano si unisce al tributo con grande delicatezza, esprimendo tutta la sua ammirazione per la donna e per quanto ha fatto: "Sei stata più di una mamma, sei stata una famiglia intera". Per rendere il momento ancora più speciale, D'regala alo spartito della canzone che ha fatto da colonna sonora alla sua storia d'amore con il marito, con una dedica speciale "ae Nicola", oltre a pass esclusivi per tutta la famiglia per assistere al suo concerto.