Parmatoday.it - Cavandoli sulla rissa a bottigliate in vicolo Grossardi: "Servono contenitori del vetro più sicuri"

Leggi su Parmatoday.it

Laura, capogruppo della Lega in Consiglio comunale commenta la situazione emersa dopo la pubblicazione, da parte di Parmatoday, del video relativo allo scontro tra bande in, in Oltretorrente. “Il video dello scontro tra bande in Oltretorrente evidenzia quello che.