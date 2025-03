Anteprima24.it - Cava de Tirreni, incidente mortale a Pregiato: perde la vita un 27enne

Tempo di lettura: < 1 minutoUna vittima e tre feriti: è il bilancio del tragicostradale avvenuto nel corso della notte appena trascorsa il localitàde’. L’auto a bordo della quale viaggiavano i quattro ragazzi è finita contro un muro di cinta della strada.Are laM. A., 27 enne, originario di Castel San Giorgio. Sono i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore ad indagare sulle dinamiche dell’. Secondo la prima ricostruzione l’auto con i quattro giovani veniva dal centro dide’ed era diretta versoquando per cause ancora poco chiare è finita contro il muro in Viale Franco Troiano. Restano gravi anche le condizioni di una delle ragazze feriteImmagine di repertorioL'articolodelaunproviene da Anteprima24.