Dayitalianews.com - Catania, Librino: trovato quasi mezzo kg di cocaina in un appartamento, vale 100mila euro

I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno recuperatochilogrammo diin pietra all’interno di unnel quartiere. La proprietaria dell’abitazione, una donna di 54 anni, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, affinché venga valutata la sua posizione in qualità di proprietaria dell’immobile e naturalmente, per accertare come e perché quella droga si trovasse all’interno di quella casa.Le indagini sono scattate grazie a un’attività info-investigativa condotta dai Carabinieri, che ha permesso loro di scoprire che all’interno di un’abitazione poteva essere nascosta una grossa quantità di droga. Immediatamente, è stato predisposto un servizio di osservazione dell’e sono stati avviati accertamenti nelle banche dati delle forze dell’ordine per individuarne la proprietà.