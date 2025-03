Lanazione.it - Castiglion Fiorentino ricorda Emanuele Petri, il poliziotto ucciso dalle Br nel 2003

Leggi su Lanazione.it

(Arezzo), 2 marzo 2025 – Si è tenuta oggi ala cerimonia di commemorazione in onore di, sovrintendente capo della Polizia di Statoil 2 marzoper mano delle Brigate Rossse sul treno interregionale 2304 che collegava Roma e Firenze. La tragica vicenda si consumò tra le località di Camucia edurante un controllo di routine effettuato dalla polizia ferroviaria: la sparatoria vide protagonisti Mario Galesi e Nadia Lioce, esponenti delle cosiddette Nuove Brigate Rosse. Galesi perse la vita nello scontro. Alle ore 11, le autorità si sono radunate in Piazza, nei pressi della stazione dove il treno si fermò, per posare una corona di alloro in memoria del sovrintendente. "Coraggioso e buono sono le parole che più spesso vengono associate a", hanno affermato le autorità presenti, riconoscendolo come "un moderno eroe di pace, un uomo in divisa che ha difeso con fierezza la patria e i suoi valori".