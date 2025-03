Thesocialpost.it - Caso Liliana Resinovich, l’ipotesi del soffocamento: attesa per la perizia

TRIESTE – Nuove ipotesi emergono neldella morte di, la donna di 63 anni scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Secondo un’indiscrezione riportata dai quotidiani del gruppo Caltagirone, la donna sarebbe stata uccisa per, con la conseguente morte per asfissia.è emersa con forza dopo il deposito della nuovamedico-legale sulle spoglie riesumate della donna, avvenuto due giorni fa in Procura a Trieste. Il corpo diera stato trovato avvolto in due grandi sacchi neri, normalmente utilizzati per i rifiuti solidi urbani, e con la testa infilata in due sacchetti trasparenti di tipo alimentare.dell’omicidio pernon è del tutto nuova.