Case popolari a Napoli, siluro a De Luca dal gruppo Pd al Comune: odg anti rincari

Tempo di lettura: 4 minutiCanone per gli alloggi, ilPd al consiglio comunale dicontro il nuovo regolamento della Regione Campania. A dettare la linea è un ordine del giorno, da depositare in vista della prossima riunione consiliare. L’odg si intitola “Aumenti Canone di Locazione degli alloggi di proprietà deldi”. In premessa però, si ricorda come la materia dell’edilizia residenziale pubblica sia di competenza legislativa esclusiva delle regioni. In virtù di questo, Palazzo Santa Lucia ha varato nuovi criteri di calcolo dei pigioni, in vigore dallo scorso 1 gennaio. La modifica ha innescato proteste in tutta la Campania. In fermento sono le fasce in disagio economico. E ci sono già state manifestazioni di piazza.“Sulla scorta di quanto” riassunto, ilPd vuol impegnare l’amministrazione Manfredi ad una serie di azioni.