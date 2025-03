Ilgiorno.it - Cascina Castello: "Mai disperse fibre di amianto"

A cinque mesi dall’incendio che ha interessato il fienile di, ex sito agricolo dove lo scorso settembre si è sviluppato un rogo, sono stati resi noti i risultati delle analisi effettuate sul materiale andato a fuoco e, in generale, sui materiali presenti all’interno dell’ex complesso rurale. Le fiamme avevano avuto origine da alcune roto-balle ancora conservate nella struttura e si erano poi propagate verso il tetto. Dai controlli è emerso che le lastre intaccate dal rogo erano in fibrocemento, non contenevano cioè. All’interno del sito sono comunque presenti dei materiali in, che ora verranno bonificati secondo le procedure di prassi. L’intervento è in carico alla proprietà dell’area, che si sta muovendo sotto la regia di Ats e sulla base di un’ordinanza di messa in sicurezza emanata dal Comune.