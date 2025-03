Internews24.com - Casadei Torino, Vanoli svela il retroscena sull’ex Inter: «Ecco com’è migliorato, ha avuto voglia di…»

di Redazione, l’allenatore dei granata Paoloha parlato ai margini del match col Monza dell’ex, ILsulla crescita e sull’arrivo, il centrocampista oggi ha trovato il suo primo gol in granata da quando è arrivato all’ombra della Mole. Ai margini della gara con il Monza (vinta dai piemontesi per due reti a zero) l’allenatore del Toro Paoloha parlato del suo giocatore così in conferenzacos’ha detto– «Io penso che la sua crescita è arrivata perché un giovane è andato in un campionato importante. Quello è stato il primo passo.hadi venire ae si vede in campo, ha saputo cogliere l’occasione, quando vedi dei ragazzi che arrivano così è tutto più facile, ora deve solo migliorare, ho sempre detto che i nuovi aiutano gli altri a dare di più.