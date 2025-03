Ilgiorno.it - Carugate, sciopero all’Ikea: "Noi, trattati come numeri. Stessi diritti ai neoassunti"

Leggi su Ilgiorno.it

dei dipendenti Ikea a. Due ore, ieri, a fine mattina. Un’iniziativa dei sindacati nell’ambito della vertenza nazionale per il rinnovo del contratto integrativo scaduto ormai da sei anni. L’impasse dopo "ve lunghissime e inconcludenti", dicono Massimo Cuomo della Filcams-Cgil e Massimiliano Genova della Fisascat-Cisl. Al presidio flash mob in maschera, ma non si scherza: l’indignazione è reale. "Siamo persone, non", dicono gli addetti del panzer svedese del mobile low-cost. In discussione "ida estendere alle nuove generazioni". "Ai neo assunti - ancora i sindacalisti - e con questo, fra le altre cose, intendiamo anche che il lavoro domenicale obbligatorio non è accettabile". "Ikea - aggiungono - è un gruppo solido che macina utili e questo lo deve anche e soprattutto alla professionalità e dedizione del personale: vogliamo un rinnovo di contratto corretto che non crei divisioni generazionali".