Sport.quotidiano.net - Carrarese ripresa in extremis dalla Cremonese. Finotto e Cherubini illudono gli azzurri. I grigiorossi passano in vantaggio con Zanimacchia ma si ritrovano a rincorrere il pareggio che arriva all’87’ con un colpo di testa di Johnsen

(3-4-2-1): Fiorillo; Imperiale, Guarino, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli (88’ Milanese), Belloni (59’ Bouah);(73’ Cerri),(73’ Giovane); Torregrossa (59’ Melegoni). A disp. Ravaglia, Mazzi, Oliana, Fontanarosa, Capezzi, Cavion, Manzari. All. Calabro.(3-5-2): Fulignati; Antov (46’ Folino), Ceccherini, Bianchetti;, Pickel, Majer (80’ Gelli), Vandeputte (64’ Bonazzoli), Azzi; Vazquez (53’), Nasti (46’ De Luca). A disp. Drago, Tannander, Moretti, Ravanelli. All. Stroppa. Arbitro: Tremolada di Monza. Marcatori: 12’(CR), 25’(CA), 42’(CA), 87’(CR). Note: spettatori 3571 per un incasso di 42970 euro; angoli 1-7; espulso Padovanopanchina; ammoniti Antov, Illanes, Nasti, Belloni, Cerri, Bianchetti, Melegoni, Pickel; recupero 2’ e 6’.