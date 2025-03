Lanazione.it - Carnevale, oggi i verdetti. Al terzo e ultimo corso attese le ballerine di Rio

Leggi su Lanazione.it

E venne il giorno deideldi Pietrasanta 2025. Con un tocco a ritmo di samba visto chealedmascherato ci sarà l’esibizione diprovenienti daldi Rio. Anche il meteo sembra voler bene alla manifestazione, che come sempre inizierà alle 15 e si snoderà lungo il circuito formato da piazza Matteotti, provinciale Vallecchia, via San Francesco e via Marconi. Lo spoglio dei voti della giuria, presieduta per il primo anno da Franca Dini, è atteso dopo le 17,30. A quel punto sapremo se le contrade vincitrici nel 2024, Brancagliana e Strettoia, manterranno lo scettro, rispettivamente, per il miglior carrro e la miglior mascherata. Lecarioca non saranno l’unica novità dato che ilper la prima volta verrà trasmesso in diretta su 50 News Versilia (canale 88 del digitale terrestre) entrando nelle case dei telespettatori delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa.