Carnevale nel clou | i festeggiamenti in Bergamasca

Entrano nel vivo iperin. In città e nella provincia di Bergamo vengono organizzate numerose iniziative fra coloratissime sfilate in maschera, divertenti costumi e originali carri allegorici, ma anche feste a tema e laboratori per ogni età.Ecco gli appuntamenti.BERGAMOSabato 1° marzo– alle 15Museo Archeologico, Piazza Cittadella 9Tutti in maschera, come nell’Antica RomaLaboratorio (6-11 anni). Sai che nell’antica Roma gli attori recitavano mascherati? Prova anche tu a realizzare una maschera teatrale: libera la tua creatività e prepara il tuo travestimento!Prenotazione obbligatoria tel. 035 399967A cura del Centro Didattico del Civico Museo Archeologico– alle 15.30Auditorium “Ermanno Olmi”, Via Gennaro Sora 4Gioppino alla corte del Re di PersiaCompagnia Baraca&BöratìSpettacolo di burattini (+ 3 anni)Gioppino è rimasto senza soldi, imbrogliato da quel furbacchione di Brighella.