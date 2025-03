Carnevale l’appello degli esperti ai sindaci | I coriandoli in plastica vanno proibiti Ecco quali sono i rischi per l’ambiente e per la salute

Leggi su Open.online

Costumi, trucchi,, stelle filanti. Con le migliaia di sfilate organizzate nel weekend, ilsta colorando le strade di tutta Italia. Eppure, basta davvero poco perché una giornata di festadi produrre conseguenze tutt’altro che trascurabili sule sullaumana. A denunciarloglidi Sima, la Società italiana di medicina ambientale, presieduta da Alessandro Miani. L’associazione ha rivolto un appello aidi tutta Italia affinché emanino ordinanze, come già accaduto per esempio nel comune di Venezia, per vietare l’utilizzo die stelle filanti ine stelle filanti diL’allarmesuiambientali delè nato piuttosto di recente. «Fino a qualche anno fa i beni simbolo del, ossiae stelle filanti, erano realizzati solo in carta, materiale che si decompone in modo piuttosto celere impiegando circa 6 settimane», spiega Alessandro Miani.