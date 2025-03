Thesocialpost.it - Carnevale di sangue in Sardegna, ragazzo di 22 anni ucciso con una coltellata a Nuoro

Una rissa scoppiata durante la prima sfilata delbariese 2025 si è trasformata in tragedia. Marco Mameli, operaio 22enne originario di Ilbono, è statocon unaal petto nella serata di sabato 2 marzo.Leggi anche: Omicidio a Corigliano-Rossano: giovane di 22con unaL’aggressione è avvenuta nel centro di Bari Sardo, in provincia di, mentre il giovane partecipava ai festeggiamenti. I soccorsi sono stati immediati, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Un altro, rimasto ferito nella rissa, è stato trasportato in ospedale.Sul caso indagano i carabinieri, impegnati nell’identificazione di tutte le persone coinvolte e nella ricostruzione della dinamica. Gli investigatori cercano di chiarire cosa abbia scatenato il violento scontro e chi sia il responsabile dell’omicidio del 22enne.