Ilrestodelcarlino.it - Carnevale di San Giovanni in Persiceto: ecco tutti i vincitori dell’edizione 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sanin, 2 marzo– La societàsca Jolly&Maschere ha vinto la 151esima edizione dello storicodi Sanin. Secondi i Brot&Cativ e terzi classificati I Gufi. Mentre per le mascherate singole ha vinto Santon e per quelle di gruppo ha vinto la societàsca La Lucciola, secondi Rape e fagioli e terzi La Cariola. E tanta gente oggi in piazza a San Giovani, complice la bella giornata, per assistere alla seconda sfilata dei carri allegorici e alle premiazioni. Il carro dei Jolly&Maschere era intitolato ‘Egomostri, ovvero aspettative abusive’. “l tema che abbiamo affrontato – spiegano i carnevalai di Jolly&Maschere – si riferisce a quella educazione che, attraverso una serie di asfissianti aspettative, toglie ogni libertà e spontaneità ai più giovani e al loro crescere”.