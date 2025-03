Quotidiano.net - Carnevale: allarme Sima sull'inquinamento da coriandoli in plastica

Ilrappresenta un pericolo per l'ambiente a causa della diffusione crescente die stelle filanti realizzati in. La denuncia arriva dagli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale (), che rivolgono un appello ai sindaci di tutta Italia. "Se fino a qualche anno fa i beni simbolo del, ossiae stelle filanti, erano realizzati solo in carta, materiale che si decompone in modo piuttosto celere impiegando circa 6 settimane, oggi tali prodotti sono sempre più spesso realizzati con materiali plastici altamente inquinanti. - spiega- Questo perché si cerca di rendere l'aspetto die stelle filanti sempre più attrattivo per i consumatori, ricorrendo a colori metallizzati o fosforescenti e coperture in glitter. Decorazioni e colorazioni che si ottengono attraverso l'uso di microplastiche le quali, terminato il periodo di festa, permangono nell'ambiente e possono impiegare anche 600 anni per decomporsi del tutto".