Carnevale 2025, sfilate nei quartieri di Roma

Leggi su Funweek.it

Ricco calendario di eventi, tradi carri allegorici, maschere colorate e tradizioni popolari per il. Daidel centro alla periferia,si trasformerà in un palcoscenico di divertimento e allegria.di carri e maschere nei municipiNumerosi municipi della città ospiterannodi carri e maschere, con modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale per garantire la sicurezza dei partecipanti.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a, clicca qui>> MUNICIPIO I – Domenica 2 marzo manifestazione “In occasione della festa dell’Indipendenza Domenicana e del” in piazza dell’Esquilino – Fori Imperiali dalle 13 alle 18. Prevista una sfilata che partendo da piazza dell’Esquilino raggiungerà via dei Fori Imperiali (prima di via di San Pietro in Carcere), percorrendo via Cavour e largo Corrado Ricci.