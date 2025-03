Ilrestodelcarlino.it - Carmen, da architetto a direttrice: "Avevo il posto fisso a Milano. Mi sono licenziata per la musica”

Macerata, 2 marzo 2025 – C’è un aforisma di Wolfgang Goethe che dice: “L’architettura èsolidificata”. Poche parole per ribadire l’antico e stretto rapporto tra queste due arti, entrambe espressioni di creatività, accomunate da molti elementi e da uno che più di tutti le unisce: l’armonia. Testimone diretta di ciò, potendo ella vivere su sé stessa la doppia professionalità, è la tolentinateCicconofri, oggi tra le poche direttrici di coro ‘under 40’, che dopo essersi laureata in architettura alla Sapienza di Roma, con esperienze formative in Spagna e Argentina, ha lasciato un lavoro di, per riprendere gli studi al Conservatorio di Pesaro, dove si è diplomata in Direzione di Coro. Dottoressa Cicconofri, come debbo chiamarla, architetta o? “Ormaifelicemente impegnata nel campole e in particolare nellacorale.