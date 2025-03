Lanazione.it - Carlo Castellani, 80 anni dopo. Attesa per la sentenza: “I ristori? Siamo alla ricerca”

Empoli (Firenze), 2 marzo 2025 – Nel gennaio del 2024, l’ennesimo schiaffoMemoria con la richiesta di aspettare ancora, come se 80passati tra il dolore e il ricordo dell’inferno vissuto non fossero stati abbastanza. L’udienza rinviata, lo scorso anno, al 2025 continua a slittare. Nulla è certo per la famiglia, la speranza di ottenere giustizia, flebile. Così come per tanti altri ricorrenti dell’Empolese Valdelsa (solo a Montelupo Fiorentino si parla di venticinque famiglie, per alcune delle quali si è svolta la prima udienza proprio un anno fa, rimandata anche quella), potrebbero essere mesi decisivi, questi, per Franco, figlio del giocatore simbolo dell’Empoli,, deportato assieme ad altri venti concittadini di Montelupo nella notte tra il 7 e l’8 marzo 1944 dai nazisti che cercavano il padre David, convinto antifascista.